Мутко рассказал о дешевеющих новостройках

Мутко поделился прогнозами относительно стоимости недвижимости в РФ. По его словам, цена на квартиры в новостройках перестанет расти, а вторичка начнет терять в цене.

Гендиректор ДОМ.РФ выразил уверенность в том, что постепенно рост цен на недвижимость в новых домах может остановиться. Более того, квартиры на вторичном рынке начнут постепенно терять в цене.

«Спрос несколько будет сокращен. Думаю, что на вторичном рынке цены <...> могут пойти вниз. А на первичном рынке цены стабилизируются, рост цен будет ограничен»

– Виталий Мутко

Далее он пояснил, что прогнозы в области рынка недвижимости нужно делать с опорой на ту ситуацию, которая складывается сейчас в российской экономике.

В этой связи Мутко напомнил о прекращении повсеместного действия льготной ипотеки на квартиры в новых домах на фоне продления семейных кредитов.