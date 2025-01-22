Вестник Кавказа

КИФ-2025 в Минводах примет 6 тыс участников

КИФ-2025 в Минводах примет 6 тыс участников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 6 тыс участников посетят КИФ в Минводах в мае 2025 года. Об этом рассказал глава Ставрополья Владимиров.

В Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Минеральных Водах планируют принять участие свыше 6 тыс инвесторов и бизнесменов России, рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Это одно из крупнейших событий деловой жизни страны. Ожидается около 6000 участников — инвесторов и предпринимателей из России и других стран. Площадкой станет самый большой выставочный комплекс на Северном Кавказе — наш "МинводыЭкспо"

- Владимир Владимиров

Экспозиция Ставропольского края на КИФ-2025 уже начала разрабатываться специалистами из местного Минэкономразвития. Сейчас в регионе реализуется свыше 300 инвестпроектов на миллиарды рублей, отметил губернатор. Он передал, что власти планируют увеличить их число, в том числе и за счет общения на форуме.

Напомним, что КИФ-2025 пройдет в Минводах с 25 по 27 мая.

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