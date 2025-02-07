Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Рамаданом

Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем КСА. Стороны обсудили двусторонние отношения и проведение встречи представителей России и США.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, пишет пресс-служба Кремля.

Президент поздравил руководство, а также народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан. Он передал пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

Стороны затронули актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках ОПЕК+ и подчеркнули значимость данного формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка, сохранения баланса между спросом и предложением.

Наследный принц с учетом проведенных в Саудовской Аравии контактов отметил важность урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил готовность всяческий способствовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Путин, в свою очередь, дал высокую оценку посредническим усилиям Эр-Рияда и поблагодарил за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля переговоров с США.

В заключение обе стороны констатировали высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе.