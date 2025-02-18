Вестник Кавказа

Военно-Грузинская дорога снова встала из-за снегопада

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода снова перекрыла движение всего транспорта по Военно-Грузинской дороге – в горах Грузии разыгралась непогода, и проезд по трассе стал небезопасен и для грузовиков, и для легковушек.

Дорожные власти Грузии снова закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта – в горах на территории страны снова пошел снег, сообщило в своем Telegram-канале ГУМЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 00.20 27 февраля 2025 года до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Перед этим на пункте пропуска "Верхний Ларс" был закрыт проезд для большегрузов, сообщила ранее Федеральная таможенная служба РФ, передает РИА Новости.

Напомним, проезд через границу России и Грузии для всех видов автотранспорта разрешили только накануне после того, как перевал открыли для легковых машин и автобусов. Запрет был снят после того, как на грузинской стороне была расчищена дорога, что позволило гарантировать безопасность транспорта. Перемещаться по Военно-Грузинской дороге фурам разрешили с 16:45 мск, однако спустя 4 часа, в 20:45 мск, проезд снова закрыли.

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