Вестник Кавказа

Американская SpaceX снова отменила старт на МКС

Американская SpaceX снова отменила старт на МКС
© Фото: NASA
Американская космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска сегодня отменила запуск космического корабля Crew Dragon на МКС с российским космонавтом Кириллом Песковым из-за проблемы с гидравликой на земле.

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту в составе экипажа Crew-10 сегодня снова остался на земле, сообщили специалисты компании в трансляции, которая велась на официальном сайте компании SpaceX.

"Мы будем ждать, когда у нас появится следующая возможность для запуска. На этой неделе есть несколько таких возможностей. Мы отказались от запуска из-за проблемы с гидравликой на земле, связанной с рычагом зажима на транспортере-установщике"

- SpaceX

Планировалось, что Crew Dragon совершит старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде и возьмет курс на Международную космическую станцию (МКС), передает ТАСС.

Корабль должен был доставить на МКС Пескова, астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований, которые должны были заменить на станции российского космонавта Александра Горбунова и американских астронавтов Ника Хейга, Барри Уилмора и Сунита Уильямса.

Ожидается, что старт космического корабля произойдет завтра, 14 марта.

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