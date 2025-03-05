Азербайджан выразил готовность обсуждать с Арменией дальнейшую нормализацию отношений

МИД Азербайджана опубликовал сообщение в связи с завершением переговоров с Арменией по мирному договору. В нем ведомство отметило готовность к диалогу по другим вопросам, которые касаются нормализации отношений.

МИД Азербайджана выпустил официальное подтверждение окончания переговорного процесса с Арменией по мирному договору. Сообщение об этом разместили на сайте ведомства.

В нем подчеркнули, что позиция Баку в отношении Конституции Армении не поменялась.

"Основным условием для подписания договора является внесение изменений в конституцию Армении, в частности устранение претензий по суверенитету и территориальной целостности Азербайджана – это долгосрочная и принципиальная позиция Азербайджана"

- МИД Азербайджана

Помимо этого, отмечается важность роспуска Минской группы ОБСЕ и подобных структур, а также готовность Азербайджана к двустороннему обсуждению этого и иных вопросов, которые связаны с нормализацией отношений с Арменией.