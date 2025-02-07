Названа дата завершения горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор"

Любители горных лыж и сноуборда смогут показаться на трассах сочинского курорта Роза Хутор практически до середины апреля – такая возможность у них появилась благодаря мощным снегопадам февраля.

Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор, действующем в горном кластере Сочи, будет продолжаться в этом году до 13 апреля, рассказали в его пресс-службе.

В сообщении приводятся слова замгендиректора курорта Сергея Чернова о том, что, несмотря на теплую погоду, условия для любителей экстрима остаются более чем подходящими. Этому способствовали мощные снегопады, прошедшие в феврале. Благодаря им курорт получил свыше 120-170 см снега.

Кроме того, отметил замгендиректора, ночью температура снега опускается до отрицательных значений, что помогает при подготовке трасс.

"На северных экспозициях мы практически не видим деградации снежного покрова на подготовленных склонах"

– Сергей Чернов

В сообщении также отмечено, что на 13 марта на курорте доступны для катания 85 км трасс.