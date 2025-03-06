Вестник Кавказа

Дзюба вернулся в сборную России

Артём Дзюба
© Фото: сайт футбольного клуба “Акрон“
Форварда "Акрона" Артема Дзюбу вызвали в российскую сборную после четырехлетнего перерыва. Свою последнюю на данный момент игру в футболке национальной команды он провел против датчан.

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба получил вызов в сборную России на ближайшие матчи с командами Гренады и Замбии.

Последний раз 36-летний форвард вызывался в сборную в 2021 году.

Статистика

В текущем сезоне Дзюба провел за "Акрон" 12 матчей в чемпионате России. На его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

Напомним, Дзюба находится в шаге от рекорда по количеству голов за российскую сборную. В настоящее время у него 30 забитых мячей. Такое же количество голов у Александра Кержакова. Таким образом, чтобы стать рекордсменом, форварду "Акрона" осталось забить всего один мяч.

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