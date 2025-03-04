Моуринью может получить еще одну дисквалификацию в Турции

Наставник "Фенербахче" рискует заработать вторую дисквалификацию в Турции менее чем за месяц. В феврале его отстранили на несколько игр от руководства командой.

В Турции могут еще раз дисквалифицировать именитого португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале футбольной федерации страны (ТФФ).

В конце прошлого месяца главный тренер "Фенербахче" заработал четырехматчевую дисквалификацию за расизм и оскорбление арбитра. Его также обязали выплатить штраф в размере 42,5 тыс евро.

Через несколько дней дисквалификация была сокращена до двух встреч. Комментируя это, Моуринью заявил, что руководитель дисциплинарного комитета отмечал его отстранение в футболке "Галатасарая".

После этого ТФФ сообщила, что на португальца была подана жалоба в дисциплинарный комитет из-за его слов, наносящих ущерб репутации футбола.

Согласно предварительной информации, с большой долей вероятности Моуринью ждут очередная дисквалификация и штраф.

Чемпионат Турции

На данный момент первое место в турнирной таблице национального первенства занимает "Галатасарай", в активе которого 68 очков после 26 туров. "Фенербахче" с 61 очком располагается на второй строчке, имея при этом игру в запасе. В тройку также входит "Самсунспор", в активе которого 50 очков.