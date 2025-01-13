Турецкий клуб выплатил все деньги нападающему сборной Азербайджана

Футбольный клуб "Хатайспор" погасил задолженность перед своим бывшим игроком. Форвард национальной команды Азербайджана получил более 275 тыс евро.

Нападающий сборной Азербайджана Ренат Дадашов получил от турецкого клуба "Хатайспор" все полагающиеся ему деньги. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

По их данным, речь идет о 275 тыс евро и набежавших за это время процентах. Выплатить 25-летнему форварду эту сумму постановила Палата по разрешению споров ФИФА.

Напомним, в прошлом сезоне Дадашов выступал на правах аренды за "Хатайспор". После этого он присоединился к "Анкарагюджю", а сейчас выступает за польский "Радомяк".