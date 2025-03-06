Автобус из Дагестана вспыхнул на границе с Калмыкией

На границе Дагестана и Калмыкии загорелся пассажирский автобус. Полицейские ликвидировали огонь, водитель поблагодарил сотрудников за помощь.
На контрольно-пропускном пункте на границе Дагестана и Калмыкии загорелся автобус, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.
Исходящий из двигателя транспорта густой дым заметили сотрудники полиции, которые быстро среагировали и отвели пассажиров на безопасное расстояние.
Отмечается, что правоохранители ликвидировали пожар при помощи огнетушителей. Водитель автобуса, который не заметил происходящего, поблагодарил полицейских.
В ведомстве подчеркнули, что пассажиры загоревшегося транспорта дождались нового автобуса и в теплом помещении поста продолжили свой путь.