Колледж в Северной Осетии отремонтируют за 260 млн рублей

На ремонт торгово-экономического колледжа в Северной Осетии выделено порядка 260 млн рублей. В том числе ремонт затронет общежитие.
В Северной Осетии запланировали провести капремонт торгово-экономического колледжа, об этом рассказала глава Минобрнауки региона Элла Алибекова.
"Около 260 млн рублей выделено на ремонт зданий Северо-Осетинского торгово-экономического колледжа. Капитальный ремонт планируется в двух учебных корпусах и общежитии колледжа, расположенного в Беслане"
– министр
Также в ближайшие два года отремонтировать в республике собираются здания еще двух образовательных учреждений.