Вестник Кавказа

Колледж в Северной Осетии отремонтируют за 260 млн рублей

Колледж в Северной Осетии отремонтируют за 260 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На ремонт торгово-экономического колледжа в Северной Осетии выделено порядка 260 млн рублей. В том числе ремонт затронет общежитие.

В Северной Осетии запланировали провести капремонт торгово-экономического колледжа, об этом рассказала глава Минобрнауки региона Элла Алибекова.

"Около 260 млн рублей выделено на ремонт зданий Северо-Осетинского торгово-экономического колледжа. Капитальный ремонт планируется в двух учебных корпусах и общежитии колледжа, расположенного в Беслане"

– министр

Также в ближайшие два года отремонтировать в республике собираются здания еще двух образовательных учреждений.

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