Глава Wildberries посетила Северную Осетию

Предпринимательница Татьяна Ким в Северной Осетии встретилась с Сергеем Меняйло. Стороны обсудили сотрудничество и строительство крупнейшего на Северном Кавказе терминала Wildberries.

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Ким накануне прибыла в Северную Осетию, где встретилась с главой республики Сергеем Меняйло.

Ким ознакомилась с продукцией местных производителей и увидела большой потенциал Северной Осетии для развития региональных брендов - самобытных и колоритных. Товары ремесленников могут с успехом реализовываться на Wildberries.

В 2024 году было принято решение построить крупнейший в СКФО логистический хаб маркетплейса на территории республики.

"Участок подобран, действительно сейчас ведутся подготовительные работы, потому что по большей части основное время занимает проект, нужно «посадить» здание само, плюс еще… идем к тому, чтобы склады все были роботизированы, автоматизированы"

– Татьяна Ким

Сергея Меняйло и Татьяна Ким во Владикавказе обсудили реализацию проекта, который даст республике новые рабочие места и поможет в развитии экономики, были затронуты технические вопросы. Стороны выразили уверенность, что сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным.

"На сегодняшний момент все обязательства со стороны республики и Татьяны Владимировны выполнены. Земельный участок выделен, сегодня идет проектирование"

– Сергей Меняйло