Пострадавшие от пожара в Кисловодске получат денежные выплаты

Пострадавшие от пожара в Кисловодске получат компенсацию. Единовременная помощь составит 15 тыс рублей, также положены компенсации за материальный ущерб.
Жители дома в Кисловодске, пострадавшие от пожара, получат финансовые выплаты в качестве компенсации, поведал градоначальник Евгений Моисеев.
Сообщается, что жители дома на улице Седлогорской, которых постигло несчастье, получат по 15 тыс рублей.
Также власти компенсируют материальный ущерб. За полную утрату вещей администрация выплатит 150 тыс рублей, за частичный ущерб – 75 тыс рублей.
Отметим, что возгорание в доме в Кисловодске произошло 11 марта. При пожаре пострадали 7 человек, для одного жителя инцидент закончился летальным исходом.