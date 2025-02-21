Причина смертельного пожара установлена в Кисловодске

Пожар, унесший жизнь человека, произошел из-за ребенка, который играл с огнем, выяснили дознаватели в Кисловодске. Мальчик остался без присмотра буквально на пару минут, но этого хватило для того, чтобы началось возгорание.

Страшный пожар в Кисловодске, в результате которого погиб человек, возник из-за игры маленького ребенка с зажигалкой, рассказали в МЧС Ставрополья.

Мальчик четырех лет не был дома один – в квартире находились также его бабушка и мама. Но мать за некоторое время до трагедии употребила алкоголь и спала, а бабушка в какой-то момент отошла ненадолго в ванную. За эти пару минут малыш успел взял зажигалку и стал с ней играть.

Когда начался пожар, он закричал. Бабушка сразу бросилась спасать членов семьи. Пожарных вызвали соседи.

В итоге огонь уничтожил квартиру и в общей сложности три балкона. Пожар унес жизнь человека, еще шесть пострадали.