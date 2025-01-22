В Дагестане вынесли приговор организаторам незаконной миграции

В Хасавюрте зачитали приговор организаторам незаконной миграции. Участники получили по два года лишения свободы условно.

Организаторам преступной группы, которая занималась незаконной миграцией, вынесли приговор в Хасавюртовском суде Дагестана, пишет пресс-служба УФСБ.

По данным следствия, местная жительница вступила в сговор с гражданином одной из стран Центральной Азии. Она заключила с ним и еще тремя иностранцами фиктивные договора.

Подписанные документы давали право нахождения на территории России, сроком на 1 год. При этом деятельность, предусмотренную договорами, граждане не осуществляли.

Отмечается, что злоумышленница и ее сообщник были наказаны на 2 года условно по статье "организация незаконной миграции".