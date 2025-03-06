Вестник Кавказа

ДТП в Махачкале с БТР унесло жизнь человека

ДТП в Махачкале с БТР унесло жизнь человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военная машина столкнулась с легковушкой в дагестанской столице сегодня. Авария унесла жизнь одного водителя.

На окраине столицы Дагестана произошло столкновение военной машины БТР и легкового автомобиля, водитель которого погиб, рассказали в республиканском МВД.

"Сегодня примерно в 14.30 на окраине Махачкалы на Карабудахкентском шоссе произошла авария, в результате которой погиб водитель легковой автомашины. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции"

- МВД Дагестана

Причины и детали происшествия сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, что сегодня на границе Дагестана и Калмыкии произошел еще один инцидент. Там загорелся автобус с пассажирами. Пострадавших нет.

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