Вестник Кавказа

Армянским полицейским пришлось успокаивать мужчину с гранатами

Армянским полицейским пришлось успокаивать мужчину с гранатами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром неадекватный 28-летний мужчина в ереванском пригороде Нор Харберд угрожал взорвать жилой дом: местным жителям, чтобы успокоить его, пришлось вызывать наряд полиции.

Сегодня ранним утром неадекватный молодой мужчина переполошил жителей пригорода Еревана Нор Хаберд – он угрожал взорвать дом, размахивая двумя гранатами, зажатыми в руках, сообщает пресс-служба МВД Армении.

Утро у оперативного дежурного управления полиции армянской столицы началось с телефонного звонка: звонивший, житель пригорода Еревана, умолял прислать наряд полиции в один из домов в общине Нор Харберд, передает Sputnik Армения.

Прибывшая по вызову оперативная группа увидела такую картину: 28-летний мужчина, держа в руках две гранаты, требовал не подходить к нему, угрожая взорвать дом.

Чем было вызвано столь "взвинченное" состояние молодого человека, полицейские не сообщили – они попытались уговорить его не совершать опрометчивых действий и отдать им гранаты, и добрые слова возымели действие

Полицейские задержали "террориста" и доставили в полицейское отделение, материалы дела о нем направлены в Следственный комитет Армении, дальше им займутся следователи, сообщили в МВД страны.

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