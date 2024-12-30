Вестник Кавказа

В Сирии заработал совет национальной безопасности

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал в стране совет национальной безопасности, который будет регулировать и политические вопросы? Его возглавил сам президент страны.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переходный период своим решением сформировал совет национальной безопасности страны, сообщается в заявлении канцелярии главы государства.

"Исходя из государственных интересов с целью укрепления национальной безопасности в предстоящем периоде президент… сформировал совет национальной безопасности для управления вопросами безопасности и политического характера"

- канцелярия президента Сирии

В состав нового государственного органа вошли глава МИД, министр обороны, директор общей разведки, глава МВД и два советника, а возглавил его сам президент страны, передает РИА Новости.

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