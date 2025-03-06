Вестник Кавказа

Нефтебаза горит в Туапсе

Нефтебаза горит в Туапсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар на нефтебазе произошел сегодня ночью в Туапсе. Его площадь превышает тысячу "квадратов". С огнем борются более 120 человек. Названа и причина возгорания.

Масштабный пожар пылает в эти минуты на нефтебазе в Туапсе (Краснодарский край), о начале возгорания рассказала глава муниципального округа Сергей Бойко.

По его словам, пожар начался в 03.07 мск. Пламя охватило резервуар, который находится на территории нефтебазы.

"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет"

– глава МО

Чиновник также рассказал, что огонь тушат 121 огнеборец. При этом используется почти четыре десятка единиц техники.

Бойко заверил, что специалисты контролируют ситуацию.

Позже кубанский губернатор Вениамин Кондратьев назвал причину пожара – это атака украинского беспилотника. Глава региона уточнил, что в результате налета огонь охватил резервуар с бензином.

"Площадь пожара – больше 1 тыс кв м, работают экстренные оперативные службы"

– Кондратьев

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
725 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

Разрушенная дождями дорога обновится в Сочи

Разрушенная дождями дорога обновится в Сочи

Лес горел около Джубги в Краснодарском крае

Лес горел около Джубги в Краснодарском крае

В Сочи будут ходить круглосуточные автобусы

В Сочи будут ходить круглосуточные автобусы

Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани

Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани

Названа дата завершения горнолыжного сезона на курорте &quot;Роза Хутор&quot;

Названа дата завершения горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор"

Горячий Ключ стал одним из главных направлений весной среди малых городов

Горячий Ключ стал одним из главных направлений весной среди малых городов

В Новороссийске пылает мусорный полигон

В Новороссийске пылает мусорный полигон

ФК &quot;Краснодар&quot; попрощался со своим хавбеком

ФК "Краснодар" попрощался со своим хавбеком

Гостиниц и баз отдыха в Новороссийске стало больше

Гостиниц и баз отдыха в Новороссийске стало больше

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы