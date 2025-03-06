Нефтебаза горит в Туапсе

Пожар на нефтебазе произошел сегодня ночью в Туапсе. Его площадь превышает тысячу "квадратов". С огнем борются более 120 человек. Названа и причина возгорания.

Масштабный пожар пылает в эти минуты на нефтебазе в Туапсе (Краснодарский край), о начале возгорания рассказала глава муниципального округа Сергей Бойко.

По его словам, пожар начался в 03.07 мск. Пламя охватило резервуар, который находится на территории нефтебазы.

"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет"

– глава МО

Чиновник также рассказал, что огонь тушат 121 огнеборец. При этом используется почти четыре десятка единиц техники.

Бойко заверил, что специалисты контролируют ситуацию.

Позже кубанский губернатор Вениамин Кондратьев назвал причину пожара – это атака украинского беспилотника. Глава региона уточнил, что в результате налета огонь охватил резервуар с бензином.

"Площадь пожара – больше 1 тыс кв м, работают экстренные оперативные службы"

– Кондратьев