Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани

За минувшие сутки на Кубани произошло сразу три лесных возгорания. В общей сложности с начала года их было зафиксировано семь.

С начала текущего года в Краснодарском крае было зарегистрировано семь лесных пожаров. Об этом информирует 13 марта МЧС региона.

"С начала года на территории Краснодарского края произошло семь лесных пожаров, из них три – за минувшие сутки"

– пресс-служба управления

В 2024 году за аналогичный период произошло четыре лесных возгорания.

В ведомстве подчеркнули, что общая площадь случившихся в нынешнем году пожаров в лесу увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 9 раз – с 2 до 18 га.