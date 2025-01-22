Вестник Кавказа

Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани

Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За минувшие сутки на Кубани произошло сразу три лесных возгорания. В общей сложности с начала года их было зафиксировано семь.

С начала текущего года в Краснодарском крае было зарегистрировано семь лесных пожаров. Об этом информирует 13 марта МЧС региона.

"С начала года на территории Краснодарского края произошло семь лесных пожаров, из них три – за минувшие сутки"

– пресс-служба управления

В 2024 году за аналогичный период произошло четыре лесных возгорания.

В ведомстве подчеркнули, что общая площадь случившихся в нынешнем году пожаров в лесу увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 9 раз – с 2 до 18 га.

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