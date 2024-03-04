Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил производство меда

Банка мёда
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Производство меда возросло в Азербайджане. Средняя цена за 1 кг меда – почти 29 манатов. Количество пчелиных семей сократилось на 3,1%.

Государственный комитет по статистике Азербайджана после проведенных наблюдений сообщил об увеличении производства меда в республике в 2024 году.

В Госкомстате отметили, что в 2024 году от имеющихся в 30,6 тыс хозяйствах 579 тыс пчелиных семей получено 5,2 тыс т меда, 132,1 тыс т пчелиного воска, 8,5 тыс т прополиса, 239,3 кг маточного молочка, 16,8 т перги.

Там же подчеркнули, что средняя стоимость меда за килограмм составила 28,6 маната, пчелиного воска – 16,5 маната, прополиса – 109,7 маната, перги – 140,9 маната, маточного молочка – 7 манатов.

В ведомстве также заявили, что производство меда в Азербайджане выросло на 13,5%, перги на 88,8%. При этом в стране упало на 23,5% производство воска, прополиса – на 43%, маточного молочка – на 15%.

В то же время в 2024 году на 3,1% снизилось число пчелиных семей. В Комитете объяснили снижение численности и производства болезнями.

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