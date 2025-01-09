Турецкие производители смогут открыть производство в Казахстане

Аким Жамбылской области Казахстана Ербол Карашукеев в ходе визита в турецкий Мерсин предложил турецким компаниям открыть собственные высокотехнологичные производства в регионе.

Аким Жамбылской области Казахстана Ербол Карашукеев во главе делегации региона побывал с визитом в турецкой провинции Мерсин и настолько вдохновился успехами турецких производителей, что предложил им открыть высокотехнологичные производства у себя в регионе.

В турецкой провинции Мерсин казахстанской делегации показали многие предприятия, в частности - завод по производству пластиковых труб, завод по производству стальных конструкций и вентиляционных систем и завод по производству крепежных элементов, члены делегации воочию убедились в том, как работает четко налаженный производственный механизм и обсудили вопросы создания совместных производств, передает Sputnik Казахстан.

Немалое значение сыграло то, что одна из местных компаний в Мерсине производит широкий спектр насосного оборудования, крайне актуального для Жамбылской области, где ведется масштабная работа по использованию подземных вод и бурению скважин.

Также казахстанцев заинтересовало предприятие по переработке зерновых и бобовых культур – этот вид деятельности тоже востребован в казахстанском регионе. Еще одна турецкая компания предложила организовать совместное производство высокопрочных тепличных конструкций.

Аким Жамбылской области в ходе двусторонней встречи с губернатором турецкой провинции Атиллой Торосом обсудили перспективы дальнейшего укрепления и расширения стратегического партнерства в различных сферах и укреплении торгово-экономических связей Мойынкумского и Шуского районов Жамбылской области с районами Гюльнар и Силифке в провинции Мерсин.