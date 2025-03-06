Вестник Кавказа

Лес горел около Джубги в Краснодарском крае

Лес горел около Джубги в Краснодарском крае
© Фото: ГБУ КК “Краевой лесопожарный центр“
Сегодня на Кубани случился лесной пожар. Его сумели потушить на площади 1,3 га.

В районе населенного пункта Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края горел лес, рассказали в местном Минприроды.

"Системой "Лесохранитель" зафиксировано задымление в районе населенного пункта Джубга со стороны леса. Лесопожарные формирования приступили к тушению возгорания в Джубгском лесничестве Лермонтовском участкового лесничества на примерной площади 0,6 га"

- Минприроды Краснодарского края

После пожарные сумели локализовать возгорание на площади 1,3 га. В 18:35 пламя было полностью потушено.

Напомним, что сегодня также произошел пожар в Сочинском национальном парке. Огонь разросся до 1,5 га.

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