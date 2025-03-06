Вестник Кавказа

Самая высокогорная школа появится в КБР

Самая высокогорная школа появится в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У подножия Эльбруса в КБР построят самую высокогорную школу. Строительство планируется завершить к концу текущего года.

Самая высокогорная школа будет располагаться у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба администрации регионального руководителя.

Современное учебное заведение возведут на высоте 2,1 тыс м над уровнем моря и в 10 км от подножия самой высокой точки в Европе. Школу построят в селе Терскол на замену старому.

Отмечается, что в новом образовательном учреждении будет два этажа, актовый и спортивные залы, а также столовая, библиотека и благоустроенная территория.

Сейчас в населенном пункте проживает 1,1 тыс человек, из которых 120 дошкольников и 150 школьников. Все строительные работы планируется завершить к концу 2025 года.

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