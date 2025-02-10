Вестник Кавказа

Ингушетия выплатит зарплаты бюджетникам до Ураза-байрама

Ингушетия выплатит зарплаты бюджетникам до Ураза-байрама
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии выплатят зарплату бюджетникам до праздника Ураза-байрам. Это будет сделано, чтобы жители республики могли спокойно начать подготовку к празднику.

Бюджетники в Ингушетии получат заработную плату до праздника Ураза-байрама, чтобы жители могли заранее подготовиться к важному празднику. Соответствующее поручение выпустил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Поручил правительству региона обеспечить выдачу государственным и бюджетным организациям заработной платы до наступления Ид-аль-Фитр — праздника окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Людям необходимо создать условия, чтобы они могли своевременно подготовиться к празднику"

- Махмуд-Али Калиматов

Он также передал, что 22 марта в Ингушетии состоится крупный субботник, который приурочили к празднику Ураза-байрам. Ранее в регионе решили уменьшить рабочий день на время месяца Рамадан.

Напомним, что в текущем году Ураза-байрам состоится в ночь с 30 на 31 марта. Его приход свидетельствует об окончании месяца Рамадан и наступлении месяца Шавваль.

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