Вестник Кавказа

Детские соцучреждения получили новые машины в Карачаево-Черкесии

Лада Веста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько детских соцучреждений КЧР обзавелись новыми транспортными средствами. Они были закуплены на деньги регионального бюджета.

В Карачаево-Черкесии получили новые автомобили несколько детских соцучреждений. Об этом сказано в Telegram-канале Минтруда региона.

"По поручению главы КЧР Рашида Темрезова три детских социальных учреждения республики: специализированный дом ребенка, дом-интернат "Забота" и реабилитационный центр "Надежда" получили новые автомобили марки Lada Vesta из средств республиканского бюджета"

– республиканское министерство

Ключи от новых транспортных средств представителям соцучреждений передал руководитель министерства Кемал Хачиров. Автомобили помогут изменить в лучшую сторону условия жизни детей, которые находятся под государственной опекой.

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