Детские соцучреждения получили новые машины в Карачаево-Черкесии

Несколько детских соцучреждений КЧР обзавелись новыми транспортными средствами. Они были закуплены на деньги регионального бюджета.
В Карачаево-Черкесии получили новые автомобили несколько детских соцучреждений. Об этом сказано в Telegram-канале Минтруда региона.
"По поручению главы КЧР Рашида Темрезова три детских социальных учреждения республики: специализированный дом ребенка, дом-интернат "Забота" и реабилитационный центр "Надежда" получили новые автомобили марки Lada Vesta из средств республиканского бюджета"
– республиканское министерство
Ключи от новых транспортных средств представителям соцучреждений передал руководитель министерства Кемал Хачиров. Автомобили помогут изменить в лучшую сторону условия жизни детей, которые находятся под государственной опекой.