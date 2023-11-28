Вестник Кавказа

Иран намерен спасти Южный Парс

Иран намерен спасти Южный Парс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран сделает все возможное для предотвращения сокращения добычи на газовом месторождении Южный Парс, обеспечивающем производство почти половины бензина в стране из газового конденсата.

Иран намерен сделать все возможное для сохранения уровня добычи на газовом месторождении Южный Парс, заявил в Тегеране министр нефти Ирана Мохсун Пакнеджад.

Нынешняя ситуация такова, что с 2028 года добыча Ирана с этого газового месторождения Южный Парс может сократиться с 24 до одной фазы, тогда как 40% бензина, производимого в Иране, обеспечивается за счет газового конденсата с месторождения, сообщает Trend.

"Нехватка бензина в стране может обостриться, если не будут предприняты шаги в рамках проекта по повышению давления на газовом месторождении Южный Парс"

- Мохсун Пакнеджад

Газовое месторождение "Южный Парс" – совместное, с 2002 года его разрабатывают Иран и Катар, его общие запасы газа составляют 51 трлн кубометров, 36 трлн кубометров из них – извлекаемые, иранская доля в них составляет 14 трлн кубометров газа и 18 млрд баррелей газового конденсата.

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