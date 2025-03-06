Вестник Кавказа

Человек погиб в лобовом ДТП в Северной Осетии

Человек погиб в лобовом ДТП в Северной Осетии
© Фото: МЧС Северной Осетии
Автокатастрофа произошла сегодня в Пригородном районе Северной Осетии. Два кроссовера столкнулись лоб в лоб. В результате обе машины оказались разбиты "всмятку", есть жертва и раненые.

Страшная авария случилась сегодня в Пригородном районе, фото с места событий опубликовало МЧС Северной Осетии.

Место событий – трасса Владикавказ - Алагир. На ней врезались друг в друга Toyota C-HR и Hyundai Tucson.

На месте событий огнеборцы обесточили машины, чтобы не возникло пожара.

Жертвой аварии стал один человек. Кроме того, еще два человека были ранены. На скорой их отвезли в республиканскую больницу.

Подробности ДТП рассказали в республиканском МВД. В полиции пояснили, что оно случилось приблизительно в 11.40. Водитель "Тойоты", мужчина 1958 г. р., ехал в направлении Владикавказа и совершил столкновение с двигавшейся ему навстречу "Хундай", с водителем 1983 г. р.

От удара водитель Toyota получил смертельные травмы и умер на месте. Ранены в ДТП были водитель второй машины и его пассажир (1965 г.р.), они были доставлены в больницу.

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