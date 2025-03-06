Человек погиб в лобовом ДТП в Северной Осетии

Страшная авария случилась сегодня в Пригородном районе, фото с места событий опубликовало МЧС Северной Осетии.
Место событий – трасса Владикавказ - Алагир. На ней врезались друг в друга Toyota C-HR и Hyundai Tucson.
На месте событий огнеборцы обесточили машины, чтобы не возникло пожара.
Жертвой аварии стал один человек. Кроме того, еще два человека были ранены. На скорой их отвезли в республиканскую больницу.
Подробности ДТП рассказали в республиканском МВД. В полиции пояснили, что оно случилось приблизительно в 11.40. Водитель "Тойоты", мужчина 1958 г. р., ехал в направлении Владикавказа и совершил столкновение с двигавшейся ему навстречу "Хундай", с водителем 1983 г. р.
От удара водитель Toyota получил смертельные травмы и умер на месте. Ранены в ДТП были водитель второй машины и его пассажир (1965 г.р.), они были доставлены в больницу.