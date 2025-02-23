На Ставрополье скончалась 100-летняя участница ВОВ

В МВД Ставрополья подтвердили смерть 100-летней участницы ВОВ. После войны она на долгие годы работала во внутренних органах.
В Ставропольском крае ушла из жизни Галина Новикова, 100-летняя участница Великой Отечественной войны. Об этом информирует 13 марта региональное управление МВД.
Причины смерти не сообщаются.
"На 101-м году жизни скончалась участник Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел Галина Новикова. Друзья и коллеги всегда отзывались о Галине Васильевне как о человеке с большой буквы, которого отличали верность принципам, отвага и жизнелюбие"
– пресс-служба ведомства
В МВД добавили, что выражают соболезнования родным и близким женщины, которая после окончания ВОВ в течение трех десятков лет работала во внутренних органах.