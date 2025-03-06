Вестник Кавказа

Разрушенная дождями дорога обновится в Сочи

Разрушенная дождями дорога обновится в Сочи
© Фото: администрация Сочи
К ремонту дороги в Хостинском районе Сочи приступили специалисты. Ранее она получила повреждения из-за обильных дождей. Работы завершат в середине весны.

В Хостинском районе Сочи приступили к ликвидации последствий ЧП в переулке Надежды. Из-за прошлогодних дождей дорога была сильно повреждена и почти полностью разрушена, рассказали в городской администрации.

"Учитывая близость реки, важно предусмотреть защиту автодороги. В связи с этим и запланированы такие масштабные мероприятия. Муниципальным контрактом на эти цели предусмотрено более 142 миллионов рублей"

- заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр

Окончить работы планируют в апреле 2025 года. Сейчас специалисты уже успели установить десятки металлических труб и дорожных плит, а также разработать грунт. В будущем там восстановят дорожное покрытие и поставят ограждения.

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