Узбекистан и Франция стали стратегическими партнерами

Президенты Узбекистана и Франции подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Во время переговоров были также подписаны и другие документы.

В Париже состоялись переговоры французского президента Эммануэля Макрона и его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева, пишет пресс-служба главы Узбекистана.

По итогам состоявшейся встречи лидеры обоих государств подписали декларацию об установлении стратегического партнерства Узбекистана и Франции.

В присутствии президентов также состоялся обмен межправительственными соглашениями, программой сотрудничество в инвестиционной и инновационной сферах.

Помимо этого, во время государственного визита Мирзиеева во Францию, руководители двух стран подписали ряд других соглашений.