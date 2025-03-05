Вестник Кавказа

Узбекистан и Франция стали стратегическими партнерами

Узбекистан и Франция стали стратегическими партнерами
© Фото: сайт президента Узбекистана
Президенты Узбекистана и Франции подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Во время переговоров были также подписаны и другие документы.

В Париже состоялись переговоры французского президента Эммануэля Макрона и его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева, пишет пресс-служба главы Узбекистана.

По итогам состоявшейся встречи лидеры обоих государств подписали декларацию об установлении стратегического партнерства Узбекистана и Франции.

В присутствии президентов также состоялся обмен межправительственными соглашениями, программой сотрудничество в инвестиционной и инновационной сферах.

Помимо этого, во время государственного визита Мирзиеева во Францию, руководители двух стран подписали ряд других соглашений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1430 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Узбекистане зарегистрировали землетрясение

В Узбекистане зарегистрировали землетрясение

Самые красивые места Узбекистана: что посмотреть в Бухаре, Хиве и Самарканде

Самые красивые места Узбекистана: что посмотреть в Бухаре, Хиве и Самарканде

Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

Взрыв на химзаводе в Узбекистане: есть жертвы

Взрыв на химзаводе в Узбекистане: есть жертвы

Шавкат Мирзиеев летит во Францию

Шавкат Мирзиеев летит во Францию

В Ташкенте горел торговый центр

В Ташкенте горел торговый центр

AirAsia X запустит рейсы в Ташкент из Малайзии

AirAsia X запустит рейсы в Ташкент из Малайзии

Узбекистан активизировал добычу редкоземельных элементов

Узбекистан активизировал добычу редкоземельных элементов

В Краснодаре начнет ходить автобус SAZ из Узбекистана

В Краснодаре начнет ходить автобус SAZ из Узбекистана

Wildberries доплатил около $4 млн налогов в бюджет Узбекистана

Wildberries доплатил около $4 млн налогов в бюджет Узбекистана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы