Шавкат Мирзиеев летит во Францию

Сегодня, 11 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона отправится во Францию с государственным визитом.
Главу Узбекистана в Париже ждут переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также встречи с представителями деловых кругов и обсуждение приоритетных направлений узбекско-французского сотрудничества, передает Podrobno.uz.
Стороны обсудят дальнейшее развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, а также разработку совместных проектов с крупнейшими французскими компаниями.
Также глава Узбекистана проведет встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, стороны обсудят подготовку к 43-й сессии Генеральной конференции организации в Самарканде. Которая пройдет нынешней осенью.
Визит Мирзиеева в Париж продлится до 13 марта.