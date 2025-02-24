Вестник Кавказа

Шавкат Мирзиеев летит во Францию

Шавкат Мирзиеев летит во Францию
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня отправляется в Париж – он посетит Францию с государственным визитом, который продлится до 13 марта. В Париже Мирзиеев проведет ряд переговоров на высшем уровне.

Сегодня, 11 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона отправится во Францию с государственным визитом. 

Главу Узбекистана в Париже ждут переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также встречи с представителями деловых кругов и обсуждение приоритетных направлений узбекско-французского сотрудничества, передает Podrobno.uz.

Стороны обсудят дальнейшее развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, а также разработку совместных проектов с крупнейшими французскими компаниями. 

Также глава Узбекистана проведет встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, стороны обсудят подготовку к 43-й сессии Генеральной конференции организации в Самарканде. Которая пройдет нынешней осенью.

Визит Мирзиеева в Париж продлится до 13 марта.

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