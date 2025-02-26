США и ХАМАС добились прогресса на переговорах по заложникам

Переговоры между США и ХАМАС по вопросам заложников продвигаются. Спецпосланник Трампа Адам Белер заявил о позитивной динамике переговорного процесса.

США продолжают вести переговоры с ХАМАС по вопросу освобождения заложников, а также будущего сектора Газа. Адам Белер, спецпосланник президента США по вопросам заложников, сообщил о прогрессе в рамках переговорного процесса.

"Встречи с представителями ХАМАС дали мне надежду на то, что восстановление Газы возможно и что ХАМАС в некоторой степени гибок в этом вопросе"

– Адам Белер

Белер отметил, что позиция Вашингтона по-прежнему предполагает устранение ХАМАС из политики в регионе и демилитаризацию движения. Это должно произойти после установления продолжительного перемирия между ХАМАС и Израилем.

Напомним, лидер США Дональд Трамп ранее заявлял о необходимости передать Газу под контроль Вашингтона. Также планы Белого дома предполагают восстановление разрушенного анклава с переселением местных жителей.