Вечер Ингушетии скоро пройдет в Шатре Рамадана

Шатер Рамадана 2025 продолжает свою работу в Москве – в воскресенье там пройдет одно из тематических мероприятий, а именно вечер Ингушетии.

Событие, посвященное Ингушетии, состоится в рамках благотворительного проекта Шатер Рамадана в Москве через несколько дней, рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Политик уточнил, что речь идет о вечере Ингушетии. В нем примут участие политики, представители духовенства, представители медицинского и научного сообщества, военные, бизнесмены, активная молодежь и так далее.

Калиматов добавил, что благотворительное мероприятие назначено на воскресенье 16 марта.

Стоит отметить, что Шатер действует в течение всего месяца Рамадан у Мемориальной мечети, которая находится на Поклонной горе в Москве.