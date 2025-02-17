Вестник Кавказа

Вечер Ингушетии скоро пройдет в Шатре Рамадана

Вечер Ингушетии скоро пройдет в Шатре Рамадана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шатер Рамадана 2025 продолжает свою работу в Москве – в воскресенье там пройдет одно из тематических мероприятий, а именно вечер Ингушетии.

Событие, посвященное Ингушетии, состоится в рамках благотворительного проекта Шатер Рамадана в Москве через несколько дней, рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Политик уточнил, что речь идет о вечере Ингушетии. В нем примут участие политики, представители духовенства, представители медицинского и научного сообщества, военные, бизнесмены, активная молодежь и так далее.

Калиматов добавил, что благотворительное мероприятие назначено на воскресенье 16 марта.

Стоит отметить, что Шатер действует в течение всего месяца Рамадан у Мемориальной мечети, которая находится на Поклонной горе в Москве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Власти Ингушетии внедряют обратную связь по нацпроектам

Власти Ингушетии внедряют обратную связь по нацпроектам

&quot;Поезд Победы&quot; приедет в Ингушетию

"Поезд Победы" приедет в Ингушетию

Купить продукты в Рамадан в Ингушетии можно будет дешевле

Купить продукты в Рамадан в Ингушетии можно будет дешевле

Ингушетия добилась рекордно низкой безработицы

Ингушетия добилась рекордно низкой безработицы

Рамадан 2025: рабочий день сократят на час в Ингушетии

Рамадан 2025: рабочий день сократят на час в Ингушетии

Дополнительные места для паломничества в Мекку предоставили Ингушетии

Дополнительные места для паломничества в Мекку предоставили Ингушетии

Ингушетия создаст 10 спортплощадок за два года

Ингушетия создаст 10 спортплощадок за два года

На дороги Ингушетии вскоре выйдут еще 30 рейсовых автобусов

На дороги Ингушетии вскоре выйдут еще 30 рейсовых автобусов

Чемпионат альпинистов примут горы Ингушетии

Чемпионат альпинистов примут горы Ингушетии

В курорт &quot;Армхи&quot; в Ингушетии вложат 13 млрд рублей

В курорт "Армхи" в Ингушетии вложат 13 млрд рублей

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы