Вестник Кавказа

Пожар тушат на горе Железной в ставропольском Железноводске

пожар на горе Железной
© Фото: Telegram-канал главы Железноводска
В эти минуты в Железноводске горит склон горы Железная. Накануне пожарные ликвидировали там два возгорания.

На горе Железной тушат очередной пожар. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы Железноводска.

"Сложность пожара в том, что склон очень крутой и подветренная сторона, что дает очень быстрое распространение"

– Евгений Бакулин

Он подчеркнул, что причины возгорания пока не удалось установить.

"Но лично я склоняюсь к поджогам. Два дня подряд возгорание не случайно"

– глава города

Напомним, в четверг вечером на горе Железной ликвидировали два пожара.

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