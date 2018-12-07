Пожар тушат на горе Железной в ставропольском Железноводске

В эти минуты в Железноводске горит склон горы Железная. Накануне пожарные ликвидировали там два возгорания.
На горе Железной тушат очередной пожар. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы Железноводска.
"Сложность пожара в том, что склон очень крутой и подветренная сторона, что дает очень быстрое распространение"
– Евгений Бакулин
Он подчеркнул, что причины возгорания пока не удалось установить.
"Но лично я склоняюсь к поджогам. Два дня подряд возгорание не случайно"
– глава города
Напомним, в четверг вечером на горе Железной ликвидировали два пожара.