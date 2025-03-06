В Казахстане судят бизнесмена за хищение более 800 млн тенге

Руководитель компании в Казахстане попал под суд из-за нецелевого расходования бюджетных средств. Сумма ущерба составила почти миллиард тенге.

41-летний глава компании из Казахстана стал фигурантом уголовного дела о крупном хищении. По версии следствия, предприниматель похитил из бюджета 840 млн тенге (около $1,7 млн).

По версии следствия, предприниматель получил средства под залог земельного участка из нацфонда республики для развития своего проекта.

Однако следователи считают, что сумма была потрачена на далекие от первоначального плана цели.

Сам бизнесмен и его представители в суде считают, что нацфонд через социально-предпринимательскую корпорацию выделил недостаточную для закупки оборудования сумму. Изначально предприниматель просил на бизнес более 2,5 млрд тенге, но этих денег он так и не получил, что создало сложности для развития дела и сделало обвиняемого должником.

Отмечается, что подозреваемого арестовали в прошлом году. Процесс продолжается.