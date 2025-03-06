Вестник Кавказа

Жительница Ингушетии получала пенсию умершей матери

Жительница Ингушетии получала пенсию умершей матери
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии вынесли приговор местной жительнице, которая получала пенсию за умершую в декабре 2023 года мать, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело против 41-летней женщины было рассмотрено судом Малгобека. С февраля по сентябрь 2024 года Соцфонд РФ перечислил на банковскую карту более 140 тыс рублей.

Деньги с карты через банкомат снимала ее дочь. Когда аферу раскрыли правоохранители, то все денежные средства она вернула.

Отмечается, что женщину наказали на 2 года условно с испытательным сроком на тот же год.

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