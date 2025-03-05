Дипломаты РФ, КНР и Ирана обсудили иранскую ядерную проблему

В Пекине прошла встреча дипломатических представителей России, Китая и Ирана. Стороны обсудили вопросы отмены санкций в контексте иранской ядерной проблемы.

Дипломаты РФ, КНР и Ирана провели встречу в Пекине, в рамках которой состоялось обсуждение иранского ядерного вопроса и отмены санкций, сообщил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.

"Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций"

– Ма Чжаосюй

Стороны также договорились поддерживать и укреплять партнерство в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Сообщается, что на встрече присутствовали замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а также заместители глав внешнеполитических ведомств КНР и Ирана Ма Чжаосюй и Казем Гариб-Абади.

Вчера стало известно, что Тегеран получил письмо Дональда Трампа о предложениях по иранскому ядерному вопросу. Также в МИД Ирана сообщили о контактах с США по этой проблеме.