Долю в двух казахстанских НПЗ предложат частным инвесторам

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Марат Омаров посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, предложив передать два казахстанских НПЗ в управление частным иностранным инвесторам.

Два казахстанских нефтеперерабатывающих предприятия - Атырауский НПЗ и Павлодарский нефтехимический заводы - правительство страны может частично передать в управление иностранным компаниями, заявил в ходе посещения Шымкентского НПЗ глава казахстанского Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.

Пройдя по цехам предприятия, Омаров лично убедился в том, что китайские инвестиции в модернизацию предприятия принесли ожидаемый эффект, сообщает в своем Telegram-канале Нефтегазовый союз PetroCouncil.

"На вашем примере видим, что действительно есть качественный продукт, максимальный ремонт мы видим, и самое главное, будущий проект, который вы показали… Эту работу мы… ставим в пример другим нашим заводам"

- Марат Омаров

Глава агентства также сообщил, что его руководство предложило правительству передать долю двух других НПЗ частным инвесторам, и этот вопрос уже рассматривается кабмином страны.