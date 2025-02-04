Вестник Кавказа

В Северной Осетии в 23 раза возросло производство рыбы

В Северной Осетии в 23 раза возросло производство рыбы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За семь лет в Северной Осетии в 23 раза увеличилось производство рыбы, рассказали в Минсельхозе региона. Выращивают на продажу карпа, осетра и форель.

Мощный рост в сфере рыбоводства произошел за последние годы в Северной Осетии, рассказали в Минсельхозе республики.

Семь лет назад производилось 340 т рыбы, сейчас - почти 8 тыс т. Рыбоводческих предприятий в регионе 60, они разводят карпа, осетра, форель. Основная аквакультура региона - форель.

В Северной Осетии площадь рыбоводческих прудов - 1867 га, под выращивание форели и осетра выделено 248, поделились в ведомстве, передает "РГ".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Человек погиб в лобовом ДТП в Северной Осетии

Человек погиб в лобовом ДТП в Северной Осетии

Пенсионер погиб при пожаре в Северной Осетии

Пенсионер погиб при пожаре в Северной Осетии

На курорте &quot;Мамисон&quot; озвучили программу на ближайшие дни

На курорте "Мамисон" озвучили программу на ближайшие дни

Глава села из Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела

Глава села из Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела

Лавиноопасность снова объявили в Северной Осетии

Лавиноопасность снова объявили в Северной Осетии

Курорт &quot;Мамисон&quot; обеспечили высокоскоростным интернетом

Курорт "Мамисон" обеспечили высокоскоростным интернетом

Объезд станицы Архонская появится в Северной Осетии

Объезд станицы Архонская появится в Северной Осетии

Президент Южной Осетии выписан из больницы

Президент Южной Осетии выписан из больницы

Частный дом горел в Веселом

Частный дом горел в Веселом

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы