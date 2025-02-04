В Северной Осетии в 23 раза возросло производство рыбы

За семь лет в Северной Осетии в 23 раза увеличилось производство рыбы, рассказали в Минсельхозе региона. Выращивают на продажу карпа, осетра и форель.

Мощный рост в сфере рыбоводства произошел за последние годы в Северной Осетии, рассказали в Минсельхозе республики.

Семь лет назад производилось 340 т рыбы, сейчас - почти 8 тыс т. Рыбоводческих предприятий в регионе 60, они разводят карпа, осетра, форель. Основная аквакультура региона - форель.

В Северной Осетии площадь рыбоводческих прудов - 1867 га, под выращивание форели и осетра выделено 248, поделились в ведомстве, передает "РГ".