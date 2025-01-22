Россия открыла военную базу Хмеймим для спасения жителей Сирии

РФ приютила более 8 тыс бежавших от боев мирных жителей на военной базе Хмеймим в Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ открыла военную базу Хмеймим для сирийцев, которые ищут спасения на фоне вооруженного противостояния на западе страны.

"Наши военные приютили более 8 тысяч [людей], это статистика на момент вчерашнего дня, более 8 тысяч, может быть, даже ближе к 9 тысячам сирийцев. В основном речь идет о женщинах, детях"

— Мария Захарова

Спикер российского дипведомства также отметила, что Москва пока не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать от столкновений в арабской республике.

Напомним, что кровопролитные столкновения начались в Сирии на прошлой неделе, когда войска нового Дамаска начали бои с алавитами на западе страны, которые поддерживали экс-президента Башара Асада. Это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В российском МИД выразили обеспокоенность происходящим и призвали к организации системы власти, которая бы отвечала интересам всех групп населения в арабской республике.