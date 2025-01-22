Вестник Кавказа

Россия открыла военную базу Хмеймим для спасения жителей Сирии

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ приютила более 8 тыс бежавших от боев мирных жителей на военной базе Хмеймим в Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ открыла военную базу Хмеймим для сирийцев, которые ищут спасения на фоне вооруженного противостояния на западе страны. 

"Наши военные приютили более 8 тысяч [людей], это статистика на момент вчерашнего дня, более 8 тысяч, может быть, даже ближе к 9 тысячам сирийцев. В основном речь идет о женщинах, детях" 

— Мария Захарова 

Спикер российского дипведомства также отметила, что Москва пока не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать от столкновений в арабской республике. 

Напомним, что кровопролитные столкновения начались в Сирии на прошлой неделе, когда войска нового Дамаска начали бои с алавитами на западе страны, которые поддерживали экс-президента Башара Асада. Это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.  

В российском МИД выразили обеспокоенность происходящим и призвали к организации системы власти, которая бы отвечала интересам всех групп населения в арабской республике.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
580 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Москва надеется на создание правительства национального единства в Сирии

Москва надеется на создание правительства национального единства в Сирии

Лавров виделся с главой МИД Сирии в Турции

Лавров виделся с главой МИД Сирии в Турции

Кремль прокомментировал ситуацию с российскими военными в Сирии

Кремль прокомментировал ситуацию с российскими военными в Сирии

Путин впервые поговорил с новым руководством Сирии

Путин впервые поговорил с новым руководством Сирии

Москва готова оказать гуманитарную помощь Дамаску – постпред РФ при ООН

Москва готова оказать гуманитарную помощь Дамаску – постпред РФ при ООН

Дамаск назвал условие сохранения российских военных баз в Сирии

Дамаск назвал условие сохранения российских военных баз в Сирии

В Сирии заявили о важности сотрудничества с Россией

В Сирии заявили о важности сотрудничества с Россией

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Москва и новый Дамаск: визит Михаила Богданова как шаг к отношениям

Москва и новый Дамаск: визит Михаила Богданова как шаг к отношениям

Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

Москва готова оказать помощь Сирии в восстановлении после кризиса

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы