Венгрия и Израиль запустят совместное производство дронов

Совместное производство боевых беспилотников начнут Израиль и Венгрия.
Глава венгерского правительства Виктор Орбан анонсировал запуск совместного производства дронов Венгрией и Израилем.
По его словам, венгерские специалисты подписали с израильскими коллегами из компании UVision соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предполагает строительство предприятия по производству боевых беспилотников.
"Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаем в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников"
– Виктор Орбан
Далее он анонсировал открытие в стране завода по производству боеприпасов.