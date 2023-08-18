Венгрия и Израиль запустят совместное производство дронов

Опубликовано: 22:25, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совместное производство боевых беспилотников начнут Израиль и Венгрия.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан анонсировал запуск совместного производства дронов Венгрией и Израилем.

По его словам, венгерские специалисты подписали с израильскими коллегами из компании UVision соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предполагает строительство предприятия по производству боевых беспилотников.

"Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаем в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников"

– Виктор Орбан

Далее он анонсировал открытие в стране завода по производству боеприпасов.