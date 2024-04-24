Как осада Вены 14 октября 1529 года повлияла на ход истории?

Михаил Сметанин

495 лет назад произошло событие, оказавшее важнейшее влияние на ход истории европейских государств и Османской империи. Расскажем, как 14 октября 1529 года неудачным штурмом городских укреплений завершилась первая осада османским войском Вены, и на время было остановлено продвижение турецких войск на запад.

Даже те, кто не сильно интересуется историей XVI столетия, могли узнать об этом событии из эпизодов популярного сериала «Великолепный век».

Вторая четверть столетия могла стать роковой для Священной Римской империи и моментом наивысшего триумфа для Сулеймана Великолепного. За три года до описываемых событий султан разгромил войска венгерского короля Лайоша II Ягеллона и взял под контроль весь юг страны. Дальнейшее продвижение османских сил неизбежно вело к конфликту с императором Карлом и его братом Фердинандом, который, по родственному праву, предъявил претензии на венгерский престол. Ситуация осложнялась наличием других претендентов на корону и поведением венгерской знати, которая, в поисках личной выгоды, интриговала, обращаясь за поддержкой то к султану, то к императору, то к князю Трансильвании Яношу.

Стратегическая важность венгерских земель делала столкновение двух империй неизбежной. Сулейман решил действовать на упреждение и в начале 1529 года принял решение о начале похода, назначив командующим армией своего близкого друга Ибрагима-пашу, также одного из главных героев сериала «Великолепный век». В грамоте, которой Сулейман подтвердил назначение Ибрагима-паши сераскиром, говорилось следующее:

Что бы он ни говорил и каким бы образом он ни решал рассматривать вещи, вы должны принимать это так, как если бы это были благоприятные слова и внушающие уважение указы, исходящие из моего собственного языка, раздающего жемчуг.

Сераскир Ибрагим был уверен в успехе начинания, поскольку армия султана насчитывала более 100 тысяч воинов (по некоторым источникам – до 300 тысяч), а часть сербских феодалов и Янош Запольяи, не испытывая судьбу, поддержали османов.

Силы Фердинанда I были много меньше, к тому же он не был уверен в лояльности союзников. Император Священной Римской империи не мог оказать действенной поддержки своему брату, и было ясно, что вслед за венгерскими землями под ударом неизбежно окажется Вена. Реально Фердинанд мог рассчитывать на 20-30 тысяч солдат, что исключало возможность сражения в открытом поле. Единственный шанс – отсидеться за стенами Вены.

После вторжения османских войск в центральную Венгрию, события стали развиваться стремительно. Султан лично прибыл в действующую армию. Была взята Буда.

Но в дальнейшем удача отвернулась от турецких полководцев. На стороне защитников Вены сыграла погода. Невиданные дожди вызвали локальные наводнения, что привело к потере османами большей части осадной артиллерии и огромным сложностям в доставке припасов. В сложных условиях османам не удалось остановить распространение в войске болезней, которые привели к многочисленным потерям.

Тем временем на защиту Вены удалось привлечь отряды прекрасно подготовленных наемников из Испании и Германии. Оборону города возглавили гофмейстер Австрии Вильгельм фон Роггендорф и немецкий наемник Никлас, граф Зальм, зять Роггендорфа.

Графу было под семьдесят лет, но его громадный военный опыт перевешивал возрастные издержки. Городские ворота были заложены каменной кладкой, возведены дополнительные земляные оборонительные валы. Вена не собиралась сдаваться на милость победителей, поскольку защитники понимали – пощады не будет.

Султан и Ибрагим-паша осознавали, что войско ослаблено, но решили идти до конца, рассчитывая на численный перевес и очевидное отсутствие возможной помощи для осажденных извне. 27 сентября турки подошли непосредственно к городским стенам и предложили сдаться на милость султана.

Но получилось иначе – критические условия осады способствовали повышению боевого духа защитников города. К тому же весь октябрь продолжались дожди, что также играло на руку силам, оборонявшим Вену. Была еще одна серьезная проблема – значительную часть османского войска составляла кавалерия, но как эффективно использовать ее при осаде хорошо укрепленного города? И что не менее важно – где взять корма для лошадей, если все окрестные селения были сожжены, а жители ушли под защиту городских стен.

Городской гарнизон не стал пассивно ждать действий армии султана, а устраивал эффективные вылазки. Попытки подкопов и установки мин провалились. По данным источников, во время одной из них в плен едва не попал сам Ибрагим-паша, что заставило Сулеймана Великолепного задуматься над дальнейшим планом действий. Взять Вену одним ударом не удавалось, а перспектива долгой осады с войском, где распространялись болезни и явно падал дух, да еще с ограниченным ресурсом осадного оружия – казалось делом бесперспективным.

Свою роль сыграло и недовольство янычар, которые, как всегда в пограничных ситуациях, превращались в трудно управляемую, но предельно агрессивно настроенную толпу. 12 октября султан созвал официальный совет, чтобы обсудить дальнейшие действия. Было решено предпринять последний, крупный штурм Вены, ставка «все или ничего».

Решающий штурм 14 октября стал точкой в истории осады. Его итог оказался столь же плачевным.

15 октября султан Сулейман приказал своей армии отступить от стен Вены. Причем отступление вновь сопровождалось большими потерями - рано выпал снег, что привело к многочисленным смертям в ослабленном войске. 16 тысяч погибших – такова цена неудачной осады, которая остановила продвижение Османской империи в центр Европы.

Историки спорят о причинах неудачи турецкого войска. Несколько факторов лежит на поверхности – время для похода, с учетом погодных условий было выбрано крайне неудачно. Экстремальные дожди, ранние заморозки при наличии большого кавалеристского состава неизбежно сказывались на боевых качествах армии султана.

Но нельзя не отметить стойкость защитников города. Не случайно, спустя 340 лет, указом императора Франца Иосифа I Никлас, граф Зальм был включен в список «самых знаменитых военачальников и генералов Австрии, достойных вечного подражания». Блестяще показали себя испанские мушкетёры, продемонстрировав все преимущества европейских аркебуз.

Осада закончилась, но война только разгоралась. Впереди еще 250 лет австрийско-турецкого противостояния.