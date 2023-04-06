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Ставропольские охотники на дронов обезопасят Россию

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Пятигорске был разработан уникальный аппарат-охотник на дронов «Циклоп». В ближайшее время будет подготовлена презентация аппарата для оценки представителями российских силовых ведомств.

Аппарат-охотник на дронов «Циклоп» был разработан пятигорскими специалистами на базе местного молодежного центра.

По словам главы городского центра молодежного инновационного творчества Анны Сивцовой, в настоящее время проект дорабатывается для последующего представления силовым структурам, так как разработчикам важно мнение тех, кто в будущем будет использовать аппараты-охотники.

Сивцова отметила, что сейчас сформированы компьютерные модели и проведены стендовые испытания.

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