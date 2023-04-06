Ставропольские охотники на дронов обезопасят Россию

В Пятигорске был разработан уникальный аппарат-охотник на дронов «Циклоп». В ближайшее время будет подготовлена презентация аппарата для оценки представителями российских силовых ведомств.
Аппарат-охотник на дронов «Циклоп» был разработан пятигорскими специалистами на базе местного молодежного центра.
По словам главы городского центра молодежного инновационного творчества Анны Сивцовой, в настоящее время проект дорабатывается для последующего представления силовым структурам, так как разработчикам важно мнение тех, кто в будущем будет использовать аппараты-охотники.
Сивцова отметила, что сейчас сформированы компьютерные модели и проведены стендовые испытания.