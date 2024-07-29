В Темрюкский район Кубани вернули воду

История с поломкой водопроводов в Темрюкском районе закончилась благополучно: менее чем за двенадцать часов авария была устранена и вечером субботы вода вернулась в дома семи кубанских сел.

Как рассказали в кубанском оперштабе, сегодня вечером в порядка 20 тыс домохозяйств Темрюкского района удалось вернуть воду, пропавшую утром из-за масштабной поломки районных водопроводов.

"В Темрюкском районе завершены работы на сетях водоснабжения ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "ТамГВ"

– оперштаб Краснодарского края

При этом население Темюркского района предупредили, что в ближайшее время вода в их домах будет течь очень слабо, поскольку авария затронула довольно большой участок водопроводной сети и напор в ней не может восстановиться одномоментно.

В результате поломки без трубопроводного водоснабжения в течение дня оставались семь кубанских сел. На время починки, ход которой контролировал руководитель Темрюкского района Федор Бабенков, в эти населенные пункты за государственный счет доставлялась вода в цистернах.