В столичный регион снова вернулось тепло

Опубликовано: 10:30, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе значительно потеплеет: синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла, будет солнечно, а вот осадков не ожидается.

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, а воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет в норме и составит 744 мм ртутного столба.

Минувшей ночью сильный туман, опустившийся на Москву из-за резкого потепления, парализовал работу столичных аэропортов - в них были задержаны 23 авиарейса, во Внуково - 11 самолетов задержали на вылет, в Шереметьево - 5, в Домодедово - 6, еще 1 рейс был отменен.