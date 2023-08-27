В столичный регион снова вернулось тепло

Сегодня в столичном регионе значительно потеплеет: синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла, будет солнечно, а вот осадков не ожидается.
Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, а воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c"
- Гидрометцентр России
Атмосферное давление будет в норме и составит 744 мм ртутного столба.
Минувшей ночью сильный туман, опустившийся на Москву из-за резкого потепления, парализовал работу столичных аэропортов - в них были задержаны 23 авиарейса, во Внуково - 11 самолетов задержали на вылет, в Шереметьево - 5, в Домодедово - 6, еще 1 рейс был отменен.