Сочинцам рассказали о мокром снеге

В Сочи вечером выпадет мокрый снег. Все службы города будут работать в усиленном режиме. Горожан призвали предпринять меры предосторожности.

Вечером сегодняшнего дня в Сочи ожидается мокрый снег, сообщает пресс-служба администрации курорта в Краснодарском крае.

Синоптики прогнозируют осадки, которые продолжатся и утром следующего дня. Отмечается, что временами дождь будет переходить в мокрый снег.

Помимо этого, местами возможны налипание осадков на провода и деревья, а также образование гололедицы на дорогах.

Кроме того, в пресс-службе мэрии города заявили о сохранении слабой лавиноопасности в горах выше 500 м над уровнем моря.

Власти подчеркнули, что все службы Сочи в настоящее время работают в усиленном режиме. Горожан призвали предпринять все меры безопасности.