Вестник Кавказа

Снегопад закрыл горные перевалы в Дагестане

Снегопад закрыл горные перевалы в Дагестане
© Фото: скриншот видео телеканала РГВК “Дагестан“
Сегодня днем в горах Дагестана пошел мощный снегопад, дорожные власти региона, чтобы избежать аварий, были вынуждены закрыть все горные перевалы: пока дороги не расчищают из-за сложной погоды и сильного ветра.

На горные районы Дагестана неожиданно обрушилась зима: погода поменялась с весенней на зимнюю, а в отдельных районах республики начался сильный снегопад, сообщает РГВК "Дагестан".

Из-за плохой видимости закрыты Харибский перевал в Гумбетовском районе и дорога к селам Гертма и Хубар в Казбековском районе, движение автомобилей к горным перевалам практически остановлено, передает "АиФ-Дагестан". 

Ситуацию усугубляет и то, что снегопады сопровождаются сильным ветром, скорость которого достигает 18 м/с, а спасатели объявили лавинную опасность в Цунтинском, Цумадинском районах и на Бежтинском участке.

Снегопад не позволяет заняться расчисткой автомобильных дорог - дорожные службы Дагестана ждут улучшения погоды, чтобы приступить к их расчистке.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Тбилиси может обзавестись трамваем

Тбилиси может обзавестись трамваем

Снегопад закрыл проезд через Харибский перевал

Снегопад закрыл проезд через Харибский перевал

Дагестанские школы получили от властей автобусы

Дагестанские школы получили от властей автобусы

Движение транспорта ограничат из-за футбола в Тбилиси

Движение транспорта ограничат из-за футбола в Тбилиси

Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

&quot;Азимут&quot; запускает допрейсы до Еревана из Сочи

"Азимут" запускает допрейсы до Еревана из Сочи

Армянские спасатели тушили пассажирский поезд

Армянские спасатели тушили пассажирский поезд

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы