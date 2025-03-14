Снегопад закрыл горные перевалы в Дагестане

Сегодня днем в горах Дагестана пошел мощный снегопад, дорожные власти региона, чтобы избежать аварий, были вынуждены закрыть все горные перевалы: пока дороги не расчищают из-за сложной погоды и сильного ветра.

На горные районы Дагестана неожиданно обрушилась зима: погода поменялась с весенней на зимнюю, а в отдельных районах республики начался сильный снегопад, сообщает РГВК "Дагестан".

Из-за плохой видимости закрыты Харибский перевал в Гумбетовском районе и дорога к селам Гертма и Хубар в Казбековском районе, движение автомобилей к горным перевалам практически остановлено, передает "АиФ-Дагестан".

Ситуацию усугубляет и то, что снегопады сопровождаются сильным ветром, скорость которого достигает 18 м/с, а спасатели объявили лавинную опасность в Цунтинском, Цумадинском районах и на Бежтинском участке.

Снегопад не позволяет заняться расчисткой автомобильных дорог - дорожные службы Дагестана ждут улучшения погоды, чтобы приступить к их расчистке.