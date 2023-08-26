РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Какая погода установится в Москве в День знаний?

Какая погода установится в Москве в День знаний?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва встретит День знаний без осадков, температура составит 23 градуса тепла. Синоптики прогнозируют и относительно теплую погоду ночью.

Главный специалист Метеобюро российской столицы Татьяна Позднякова в интервью РИА Новости заявила, что дети отпразднуют День знаний в теплую погоду.

Она отметила, что 1 сентября в Москве установится температура до +23 градусов. По ее словам, существенных осадков в столице не должно быть. Теплую погоду Позднякова прогнозирует и ночью

«Ночь будет относительно теплой, где-то плюс 12-15 градусов. Это минимальная температура"

- Татьяна Позднякова

При этом синоптик подчеркнула, что утром температура составит примерно 18 градусов.

Лето простится с Москвой солнечными выходными  

Лето простится с Москвой солнечными выходными  

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
900 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version