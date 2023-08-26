Какая погода установится в Москве в День знаний?

Опубликовано: 7:39, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва встретит День знаний без осадков, температура составит 23 градуса тепла. Синоптики прогнозируют и относительно теплую погоду ночью.

Главный специалист Метеобюро российской столицы Татьяна Позднякова в интервью РИА Новости заявила, что дети отпразднуют День знаний в теплую погоду.

Она отметила, что 1 сентября в Москве установится температура до +23 градусов. По ее словам, существенных осадков в столице не должно быть. Теплую погоду Позднякова прогнозирует и ночью

«Ночь будет относительно теплой, где-то плюс 12-15 градусов. Это минимальная температура"

- Татьяна Позднякова

При этом синоптик подчеркнула, что утром температура составит примерно 18 градусов.